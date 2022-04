Breese DJ voor 4de keer in het Sportpaleis

Nu het openbare leven herleeft staan er ook terug massaevenementen op het programma. Met Moose bar XXL op de planning maken zo’n 15.000 aprèsski-liefhebbers zich weer klaar voor het grootste après-skifeest van het jaar. Onder andere Snollebollekes, De Lawineboys, Luc Steeno en Kate Ryan passeren de revue maar dus ook de Breese DJ The Bobmeister. "Het is eigenlijk straf hoe de dingen kunnen lopen. Vier jaar geleden stond ik nog luidop te dromen in het Sportpaleis tijdens een show en nog geen jaar later ging mijn jongensdroom in vervulling", vertelt Bob enthousiast. "Het concept Moose bar bestond al even, maar in het jaar van hun eerste Sporpaleisshow werd ik lid van hun team en mocht ik me ‘resident-DJ’ noemen."Wat 7 jaar geleden begon als een tijdelijke pop-up naast de Hasseltse club Versuz, groeide intussen uit tot een nationaal fenomeen. En ook de pandemie kreeg het concept ‘Moose bar’ niet klein. Integendeel. "De Moose bar-hutten in Hasselt, Antwerpen, Herentals, Aalst en Mechelen liepen snel terug vol vanaf het moment dat de samenleving overschakelde naar code oranje. Ondertussen zitten we al even in code geel maar je merkt aan de mensen dat de ‘knaldrang’ nog steeds enorm groot is", vertelt Bob. "Het is cliché om te zeggen dat het dak er af zal vliegen maar ik denk dat dat effectief gaat gebeuren", besluit de Breeënaar lachend.