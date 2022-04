OKRA Sint-Truiden beukt 40 km tegen de wind in

“Door de wind, door de regen, dwars door alles heen”, zo zong Ingeborg, maar voor de fietsers van OKRA was dat bittere werkelijkheid. Voor de eerste fietstocht van het seizoen lieten tal van senioren het afweten.

Frank Deboosere en zijn collega’s hadden helemaal niks goeds te voorspellen: regen en wind zouden hun deel zijn. Dus bleven tal van senioren thuis. Maar deze sombere boodschap van de weermannen en -vrouwen weerhield de enkele moedige OKRA-wereldkampioenen er niet van om toch de fiets van stal te halen en een tocht van 40 kilometer door de wind te maken want de regen … die liet het afweten. De tocht eindigde in de Bloesembar in Velm waar de wind en de vijf druppels regen van onderweg vakkundig weggespoeld werden.