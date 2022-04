Vechtsportschool uitgeroepen tot sportclub van het jaar

De vechtsportschool in 't Kamp viert dit jaar een belangrijke mijlpaal. Al 25 jaar trekt Frankie Lacroix aan de kar als hoofdtrainer, bezieler en oprichter van de club. Hij staat garant voor kwaliteit op de mat. Dit werd afgelopen jaren bekroond door een 8e Dan, de titel 'Grootmeester' en binnenkort een bekroning in de International Martial Arts Hall of Fame. Door zijn motivatie en drive weet hij velen te inspireren, te motiveren en te pushen naar hoogtes waarvan velen niet weten dat ze het in zich hadden. Zo wist hij ook zijn vrouw Cindy Lacroix te coachen naar wereldniveau in de stijl Kummooyeh. Dit is een Koreaanse discipline waarin vooral gewerkt word met zwaard en boog. Zeker ook niet te vergeten in deze stijl is het traditionele boogschieten zoals men dat in de aloude tijd deed vanop het paard. Cindy draait al enkele jaren mee in de top van deze stijl en vertegenwoordigt samen met Frankie de sport in heel België. Door het hoge niveau in de club wist ook Mark Ramaekers zich te kwalificeren voor het wereldkampioenschap. Hij won de wereldtitel bij de zwartgordels en is dus zo uitgeroepen tot verdienstelijk lid van de club voor zijn prestaties en inzet. Deze club kreeg vanuit het hoofdkwartier in Korea de naam: Bul Gul Mooyeh Kwan. Deze benaming staat voor: een familie die nooit opgeeft, onoverwinnelijk, vastberaden en moedig is.