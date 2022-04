Kinderen bakken voor Pasen met Gezinsbond Bree

Op woensdag 6 april kwam een mooi groepje kinderen samen in De Barrier in Gerdingen. Er was een bak-, knutsel- en smulactiviteit georganiseerd door de Gezinsbond Bree. Tessa Hertogs had een aantal receptjes uitgewerkt en voor de ingrediënten gezorgd. Onder haar leiding en met de medewerking van Anita en Mieke werden de deegjes gekneed en gevormd. In de tijd dat de gebakjes in de oven stonden, werkten de kinderen aan de garnering. Er werd hard gewerkt, maar zeker ook gelachen en even hard geproefd. Toch bleven er gebakjes op overschot. Om deze naar huis te nemen, werd een aangepaste verpakking geknutseld in de vorm van een paaszak. De paaskoekjes, gevulde eitjes, konijnenbroodjes en paasnestjes werden ingepakt. De kinderen waren fier op het resultaat: het is toch ook altijd lekkerder als je het zelf maakt.Na afloop gaven de deelnemers aan dat dit een namiddag was om nog eens over te doen. Er werden dan ook al plannen gesmeed om in de kerstvakantie weer zo’n activiteit op poten te zetten. Foto's: Tessa Hertogs