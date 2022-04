Rap op Stap biedt mensen in armoede ondersteuning bij uitstappen

Ken jij Rap op Stap al? Ook in Houthalen-Helchteren bieden ze hun diensten aan. Droom jij er wel eens van om een bezoekje te brengen aan de zoo, een concert bij te wonen of om eens een echte gezinsvakantie te boeken? Maar heb je geen centen genoeg om die droom waar te maken? Dan is er Rap op Stap, een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor iedereen met een beperkt budget.

Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in een Rap op Stapkantoor. De medewerkers helpen ook met het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer. Voor wie? Mensen met een laag inkomen, een kleine uitkering, een verhoogde tegemoetkoming of mensen in schuldbemiddeling. Deze mensen kunnen van een korting genieten om op vakantie of uitstap te gaan.Wil je een afspraak maken?1ste woensdag van de maand:NAC: 9-12 uur in lokaal P18Buurthuis Meulenberg, Hazelarenstraat 4: 13-16 uur3de woensdag van de maand:NAC: 9-12 uur in lokaal P18Perron-Oost, Kastanjestraat 7: 13-16 uur2de + 4de woensdag van de maand:NAC: 9-12 uur en van 13-16 uurEen afspraak maken kan telefonisch via het nummer 011 23 24 95 of per mail houthalen-helchteren@rapopstap.be.