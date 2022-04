Kermismoment voor personen met een beperking

Het is niet altijd even evident voor personen met een beperking om gezellig te genieten van de kermis. Heel wat omgevingsprikkels, drukte, minder goede toegankelijkheid,... allemaal elementen die het voor hen moeilijk maken. Maar in Houthalen-Helchteren is het een traditie dat er een specifiek kermismoment wordt georganiseerd voor mensen met een beperking. Op zaterdag 30 april van 15.45 tot 18 uur nodigt het gemeentebestuur, in samenwerking met onder meer de foorkramers, iedereen met een beperking uit op de kermis die op het John Cuppensplein staat opgesteld. Alle deelnemers met een beperking, jong en oud, krijgen de kans om te genieten van heel wat attracties. De deelnemende foorkramers houden ze speciaal voor hen open. Op die manier wordt het kermisweekend ook voor hen een héél tof weekend.