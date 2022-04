Charles Leclerc geeft Max Verstappen het nakijken tijdens tweede oefensessie GP van Australië

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens de tweede oefensessie op het Albert Park Circuit gingen de rijders al wat meer de limieten van de wagen en het circuit opzoeken. Dat daarbij af en toe over de limiet werd gegaan bewees Lewis Hamilton die moeilijkheden ondervond in de Mercedes.

Sebastian Vettel moest langs de zijlijn toekijken. Het zit de Duitser niet mee want nadat hij twee races moest missen door een besmetting met het coronavirus kreeg hij tijdens de eerste oefensessie af te rekenen met een motorprobleem.

Naarmate de sessie vorderde zagen we steeds meer rijders naast de baan gaan. De rijders waren duidelijk nog op zoek naar de limieten van zowel hun eigen wagen alsook het circuit. De nieuwe layout van het Albert Park Circuit zorgde daarbij voor een extra uitdaging.

Bij Ferrari vonden ze blijkbaar wel meteen het juiste ritme want met nog zo‘n twintig minuten te gaan reden Charles Leclerc en Carlos Sainz naar de snelste twee tijden.

Met nog zo‘n tien minuten op de klok kregen we even een rode vlag omdat een deel van Lance Stroll zijn Aston Martin F1-bolide was losgekomen en gevaarlijk op de baan lag.

Uiteindelijk was het ook Charles Leclerc die aan het einde van de oefensessie helemaal bovenaan terug te vinden was met een voorsprong van meer dan twee tienden op Max Verstappen. Teamgenoot Carlos Sainz volgde op de derde plaats terwijl we Mercedes in het midden van het pak moeten gaan zoeken.

01 Charles Leclerc Ferrari 1:18.978 27

02 Max Verstappen Red Bull 1:19.223 22

03 Carlos Sainz Ferrari 1:19.376 27

04 Fernando Alonso Alpine 1:19.537 22

05 Sergio Perez Red Bull 1:19.658 20

06 Esteban Ocon Alpine 1:19.842 25

07 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:20.055 25

08 Lando Norris McLaren 1:20.100 24

09 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.142 27

10 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.203 24

11 George Russell Mercedes 1:20.212 25

12 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:20.424 30

13 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.521 23

14 Lance Stroll Aston Martin 1:20.611 28

15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:21.063 23

16 Kevin Magnussen Haas 1:21.191 23

17 Alex Albon Williams 1:21.912 28

18 Mick Schumacher Haas 1:21.974 22

19 Nicholas Latifi Williams 1:22.307 24

20 Sebastian Vettel Aston Martin — 0

