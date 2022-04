Twee illegale schrootophalers betrapt in Tongeren met voor ruim 10.000 euro aan oud ijzer

Het oud ijzer had een waarde van 10.000 tot 15.000 euro. — © Politie Tongeren-Herstappe

Tijdens een verkeerspatrouille hield een politieploeg de camionette met Franse nummerplaat tegen op de Luikersteenweg. In de laadruimte lag een grote hoeveelheid oud ijzer, maar de twee Servisch-Franse mannen konden geen vergunningen voorleggen voor het afvaltransport. De waarde van al dat oud ijzer werd geschat op 10.000 tot 15.000 euro. De twee mannen werden gearresteerd en verhoord. Hun bestelwagen is in beslag genomen. Het onderzoek wordt verdergezet.

Tijdens de verkeerspatrouille werd ook een geparkeerd voertuig opgemerkt met de verkeerde nummerplaten. Het voertuig werd getakeld omdat het niet verzekerd was en de nummerplaten werden in beslag genomen. Daarnaast zijn er nog boetes opgesteld voor o.a. het gebruik van de gsm achter het stuur, het negeren van het rood licht en foutparkeren. siol