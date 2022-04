President Zelenski: “Situatie in Borodjanka is nog veel verschrikkelijker dan in Boetsja”

In het Oekraïense stadje Borodjanka, ruim 50 km ten noordwesten van Kiev, is de situatie nog “veel verschrikkelijker” dan in Boetsja. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski donderdagavond gezegd in zijn dagelijkse videoboodschap. Borodjanka werd recent heroverd op de Russen. “Er zijn meer slachtoffers in dit kleine stadje dan in Boetsja”, aldus Zelenski. “Elke misdaad zal opgehelderd worden en elke beul zal opgespoord worden.