Russische consul-generaal wordt ons land uitgewezen op verdenking van spionage

Dat 21 Russische diplomaten België uitgewezen worden werd vorige week al bekend. Ons land verdenkt de diplomaten van spionage. Ondertussen is duidelijk dat een van de uitgewezen diplomaten de consul-generaal Georgy Kuznetsov is. Hij zal komend weekend met zijn gezin ons land verlaten.

Op haar website meldt het consulaat-generaal dat het ”door de beslissing van de Belgische autoriteiten om het grootste deel van het diplomatieke personeel het land uit te zetten, haar werkzaamheden opschort voor onbepaalde duur vanaf 11 april”.

Wat de van spionage beschuldigde diplomaten exact gedaan zouden hebben is niet duidelijk maar volgens Buitenlandse Zaken gaat het om personen die zich schuldig maakten aan ongeoorloofde beïnvloeding. Consul-generaal Kuznetsov verzorgde sinds het najaar van 2021 met veel ijver zijn contacten in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, evenals voor de steden Oostende en Zeebrugge. Vanuit het consulaat-generaal in de Della Faillelaan, aan het Antwerpse Park Den Brandt, bezocht hij de afgelopen maanden onder meer verschillende scholen, baggerbedrijf Deme en provinciegouverneur Cathy Berx.

Kuznetsov en provinciegouverneur Cathy Berx. — © rr

Noodgevallen

Kuznetsov werd ook in het Vlaams Parlement ontvangen op uitnodiging van Filip Dewinter (Vlaams Belang) en ging langs bij de politiezone Antwerpen, waar hij op de foto ging met de verantwoordelijke voor externe en internationale relaties.

“Het ging om een protocollair bezoek van vijftien minuten”, reageert de politiezone Antwerpen. "Wij houden altijd contacten met diplomaten, dat kan handig zijn in noodgevallen.” De politie verwijst daarmee onder meer naar de instorting op Nieuw Zuid waarbij ze in nauw contact stond met de consulaten van de landen waarvan de slachtoffers afkomstig waren.

Met het uitwijzen van Russische diplomaten is ons land niet alleen. Al verscheidene Europese landen hebben de afgelopen twee weken bekendgemaakt Russisch ambassadepersoneel en diplomatieke vertegenwoordigers weg te sturen.

“De lijn tussen diplomatie en spionage is soms erg dun”, zei Tom Sauer, hoogleraar Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen, daar vorige week in jouw krant over. “Het doel van diplomaten is nu eenmaal om contacten te leggen en een groot netwerk uit te bouwen, maar ook om informatie te verzamelen die nuttig kan zijn voor de betrekkingen tussen twee landen.”