Aanklager van New York vraagt rechter om Trump in minachting te houden

De New Yorkse procureur-generaal Letitia James heeft een rechter in Manhattan donderdag gevraagd voormalig president Donald Trump voor de rechtbank te dagen voor minachting van de rechtbank. Tot dusver weigert Trump in te gaan op de vraag om documenten te overhandigen in James’ onderzoek naar Trumps zakelijke praktijken. Als de rechter Trumps minachting bevestigt, wil James dat een dwangsom van 10.000 dollar wordt opgelegd per dag vertraging voor de overhandiging van deze documenten.