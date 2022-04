Eerste zwarte vrouw ooit aangesteld als opperrechter in VS: Ketanji Brown Jackson door senaat bevestigd

De Senaat in de Verenigde Staten heeft donderdag Ketanji Brown Jackson bevestigd als lid van het Hooggerechtshof. Ze is daarmee de eerste zwarte vrouw die in het orgaan zal zetelen.

Toen president Joe Biden verkozen werd, maakte hij er een campagnebelofte van de federale gerechtelijke macht te verrijken met een breder scala aan achtergronden. In februari nomineerde Biden daarom de 51-jarige Ketanji Brown Jackson, die tot nu toe zetelde in het Hof van Beroep.

Tijdens de stemming op donderdag werd haar aanstelling goedgekeurd. 53 senatoren stemden voor, 47 tegen. Drie Republikeinen sloten zich aan bij de Democraten, die allemaal voor stemden.

Jackson zal de 83-jarige liberale rechter Stephen Breyer opvolgen die met pensioen gaat. Breyer zal nog enkele maanden aanblijven, waarna Jackson de eed zal afleggen. Met Jackson verandert het evenwicht binnen het Supreme Court niet, aangezien zowel zij als Breyer progressieve rechters zijn. Er blijven dus zes conservatieve en drie progressieve rechters in het Hooggerechtshof. Drie van die conservatieve rechters werden aangesteld door de vorige president Donald Trump.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

Ze wordt de 116de rechter van het hoogste gerechtsorgaan van de Verenigde Staten. Ze is daarmee de zesde vrouw en de eerste zwarte vrouw in de geschiedenis. Ze is ook de achtste rechter die geen blanke man is.

Voor Jackson rechter werd, verdedigde ze mensen die geen advocaat kunnen betalen. Onder hen ook enkele Guantanamo Bay-gevangenen, iets waarvoor de Republikeinse senatoren haar tijdens de hoorzitting nog flink op de rooster legden. Van 2010 tot 2014 was ze ook vicevoorzitter van de US Sentencies Commission, een commissie die de wetgever adviseert rond strafbepalingen. In die hoedanigheid lag ze mee aan de basis van een wet die 30.000 voornamelijk zwarte Amerikanen en Latino’s strafvermindering verleende.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg, krs)