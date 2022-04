Ferrari bovenaan tijdens eerste oefensessie GP van Australië

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Door de pandemie met het coronavirus stond Australië twee jaar niet op de F1-kalender. Vanochtend kon het licht aan het einde van de pitlane eindelijke opnieuw op groen en konden de rijders het ingrijpende veranderde Albert Park Circuit gaan verkennen.

Het Albert Park Circuit is altijd al een buitenbeentje op de F1-kalender geweest en met verschillende bochten die veranderd zijn en nieuw asfalt is het circuit een stuk sneller geworden. Met daar bovenop ook nog eens vier DRS-zones is het uitkijken of we opnieuw een strijd tussen Charles Leclerc en Max Verstappen gaan krijgen of dat plots andere rijders en teams vooraan mee gaan doen.

Het was voor iedereen na twee jaar afwezigheid, en gezien de ingrijpende wijzigingen aan de layout van het circuit, meer dan ooit zoeken naar het juiste ritme en een goede balans voor de wagen. Dat we daarbij enkele schuivers en spins te zien kregen is niet meer dan normaal.

Maar ook bij het maken van oefenstarts aan het einde van de uitgang van de pitlane loopt het soms mis. WK-leider Charles Leclerc overschatte duidelijk zijn Pirelli-banden. Door de lagere temperatuur van de bandenwarmers bieden die niet meteen veel grip en Leclerc schoof in de grindbak.

Sebastian Vettel keert dit weekend terug nadat hij de eerste twee races door een besmetting met het coronavirus moest missen. De Duitser kreeg meteen af te rekenen met pech en speelde zoals we al eerder zagen opnieuw voor ‘brandweerman’.

Uiteindelijk was het Ferrari dat we aan het einde van de oefensessies met beide wagens bovenaan terugvonden. Carlos Sainz reed daarbij de snelste tijd, voor teamgenoot en wk-leider Charles Leclerc. Red Bull volgde op de plaatsen drie en vier terwijl we Mercedes opnieuw ver moeten gaan zoeken.

01 Carlos Sainz Ferrari 1:19.806 24

02 Charles Leclerc Ferrari 1:20.377 21

03 Sergio Perez Red Bull 1:20.399 20

04 Max Verstappen Red Bull 1:20.626 22

05 Lando Norris McLaren 1:20.878 22

06 Esteban Ocon Alpine 1:21.004 27

07 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.027 26

08 Daniel Ricciardo McLaren 1:21.155 23

09 Fernando Alonso Alpine 1:21.229 21

10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:21.247 23

11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.289 26

12 George Russell Mercedes 1:21.457 26

13 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.661 18

14 Pierre Gasly AlphaTauri 1:21.701 26

15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:21.821 21

16 Lance Stroll Aston Martin 1:21.869 24

17 Alex Albon Williams 1:22.754 25

18 Kevin Magnussen Haas 1:23.186 18

19 Nicholas Latifi Williams 1:23.924 25

20 Mick Schumacher Haas 1:24.349 15

