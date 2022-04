Uitmuntende Michael van Gerwen overklast de tegenstand (opnieuw) en verstevigt leidersplaats in Premier League darts

Michael van Gerwen heeft de negende manche van de Premier League darts gewonnen. De Nederlander, die de eerste ronde mocht laten passeren door een positieve coronatest voor Gary Anderson, was in de First Direct Arena in Leeds eerst met 6-3 te sterk voor Peter Wright en daarna met 6-1 voor James Wade. Van Gerwen gaat zo nog steviger aan kop in het klassement.