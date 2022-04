Twee wagens gebotst op de Meylandtlaan in Zolder

Heusden-Zolder

Aan de Meylandtlaan in Zolder is donderdagavond laat een botsing gebeurd tussen twee voertuigen. Over de omstandigheden van het ongeval is op dit moment niets bekend. De ambulance kwam wel ter plaatse. De lokale politie van Heusden-Zolder was er ook en deed de vaststellingen.

© zb

Het ongeval zorgde voor verkeerschaos. Één rijvak is tijdelijk buiten gebruik, de politie regelde het verkeer. De brandweer zorgde intussen voor het reinigen van de rijbaan. zb