Aarlen

Ferrero wist al op 15 december dat er in hun fabriek in Aarlen een salmonellabesmetting was opgedoken, maar bevestigde dat nieuws pas gisteren. Volgens Test -Aankoop heeft de snoepfabrikant zo lang mogelijk gewacht om openlijk te communiceren. Zelf zegt het bedrijf dat het al het mogelijke heeft gedaan om besmette producten tegen te houden.