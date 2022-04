Genkse beloften staan na verdiende zege in heerlijke topper op zucht van landstitel

Voor rust kreeg Genk in het Lotto Park nog een lesje in efficiëntie. De opgerukte rechtsachter Bouchouan en Stassin hadden elk maar één kans nodig om toe te slaan, tussendoor had een ijzig kalme Nemeth een knappe interventie van Didden omgezet in de verdiende gelijkmaker.

Vlak na rust kwamen de dominante bezoekers een tweede keer langszij, Abid werkte de perfecte doorsteekpass van El Khannouss vlekkeloos af (2-2). Genk ging bijna erop en erover, John knalde van dichtbij staalhard tegen de deklat. Opnieuw tegen het spelbeeld in stond het even later echter 3-2 via een rebound van opportunist Stassin. Maar op aangeven van een onhoudbare John maakte El Khannouss meteen gelijk en supersub Cutillas-Carpe stond nog maar net op het veld, toen hij de oververdiende 3-4 tegen de netten trapte. De zege had in het slotkwartier nog hoger kunnen oplopen, terwijl Anderlecht niet meer in de buurt van het doel van Leysen kwam.

KRC Genk heeft met nog vijf matchen voor de boeg drie punten voorsprong op Anderlecht, dat nog slechts twee keer aan de bak mag. Een Genkse zege op Zulte Waregem kan maandag al volstaan voor de titel, maar dan moeten Anderlecht (tegen OH Leuven) en Standard (op STVV) met punten morsen.

ANDERLECHT: Verbruggen - Bouchouan, Masscho, Lapage, Ferrara - Agyei (92’ Monticelli), Engwanda-Ongena, Leoni, Duranville - Stassin, Michez (59’ Lokesa).

KRC GENK: Leysen - Van Genechten, Didden, Monamay, Rommens - Swerts (67’ Van De Perre), Geusens - John (67’ Cuypers), El Khannouss (89’ De Grand), Abid (83’ Godts) - Nemeth (67’ Cutillas-Carpe).

Doelpunten: 16’ Bouchouan 1-0, 25’ Nemeth 1-1, 31’ Stassin 2-1, 50’ Abid 2-2, 60’ Stassin 3-2, 62’ El Khannouss 3-3, 69’ Cutillas-Carpe 3-4.

Scheidsrechter: Soors.

