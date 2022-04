Julie Vermeire is Tanja Dexters te snel af in De container cup, maar ex-miss pakt wel een record

Julie Vermeire (23) heeft donderdagavond het duel met Tanja Dexters (45) in De container cup gewonnen. Vermeire was op de compacte zevenkamp van het tv-programma op Play4 anderhalve minuut sneller dan de voormalige miss België, die wel flink uitpakte in het schieten.

De container cup betekende donderdagavond de comeback van Tanja Dexters op televisie. Na een woelige periode van vijf jaar keerde de voormalige presentatrice terug op het kleine scherm voor een sportief duel met de dubbel zo jonge Julie Vermeire.

Een kranige Dexters gooide zich volledig in de strijd, maar haar fysieke paraatheid speelde haar al snel parten. Op de loopband - de eerste proef - ging ze te diep en zowat de volledige aflevering zou ze met braakneigingen moeten afwerken. Dat weerhield haar er niet van om tijdens het schieten ijzig kalm een perfecte score van vijf op vijf te behalen. Een record dat in de voorbije twee seizoenen enkel geëvenaard werd door vijf topsporters: judoka Dirk Van Tichelt, racepiloot Stoffel Vandoorne, loopster Paulien Couckuyt, kajakster Lize Broeckx en badmintonster Lianne Tan. Dexters eindigde uiteindelijk in een tijd van 19 minuten, 4 seconden en 50 honderdsten. Enkel Kamal Kharmach en Dominique Van Malder deden ooit slechter.

Dan ging Julie Vermeire een stukje sneller. De dochter van Jacques had 17 minuten, 37 seconden en 4 honderdsten nodig om de zeven proeven af te werken, maar dat had gerust een stukje harder gekund als ze tijdens de proeven iets minder had gebabbeld en er haar hoofd had bijgehouden. Zeker tijdens het fietsen verloor Vermeire veel tijd door op een veel te klein verzet op haar gemakje rond te peddelen. De bekende TikTok-ster deed het wel prima in de loopproef (1.500 meter in 6:37) en het golf (82 meter), maar was in totaal toch een stuk trager dan pakweg Natalia, Erik Van Looy en Philippe Geubels.

Klassement mannen

1 Nicolas De Kerpel (hockeyer) 8:54.21

2 Thibaut Vervoort (3x3 basketballer) 9:08.04

3 Mitch Morgan (ijshockeyer) 9:38.21

4 Florian Vermeersch (wielrenner) 9:46.50

5 Mauri Vansevenant (wielrenner) 9:46.90

6 Vincent Kesteloot (basketballer) 10:24:26

7 Mathijs Verhoeven (BMX’er) 10:42.27

8 Jago Geerts (motorcrosser) 11:11.79

Klassement vrouwen

1 Noor Vidts (meerkampster) 11:26.05

2 Valerie Barthelemy (triatlete) 11:40.41

3 Imke Vervaet (sprintster) 12:38.59

4 Camille Laus (sprintster) 13:08.08

Klassement BV’s

Julie Vermeire 17:37.04

Tanja Dexters 19.04:50

Kamal Kharmach 19:43.89

Dominique Van Malder 22:50.47

Volgende kandidaten

Mieke Gorissen (marathonloopster)

Jutta Verkest (gymnaste)

