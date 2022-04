Infoborden langs Peerse straten kondigen fietsprojecten aan

De stad Peer plant heel wat werken rond fietspaden en wil de inwoners ter plaatse informeren. In de Molenstraat waar de werken reeds zijn gestart, komen nieuwe fietspaden aan beide zijden van de weg. De werken op de N73 richting Bree komen in een volgende fase terecht. “De bomen zijn er gerooid en de nutsleidingen zijn aangepast. Nu volgt de aanleg van de enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de weg. Vermoedelijk zijn de werken eind dit jaar klaar”, stelt de stad. Ook de komende maanden starten nog enkele projecten. “In de Deusterstraat, tussen de ovonde Pol Kip en de Oostweg, zullen we de hele weginfrastructuur en de riolering aanpakken. In de Broekstraat, waar het fietsroutenetwerk zorgt voor veel fietsverkeer, gaan we het wegdek vernieuwen omdat deze in zeer slechte staat is. De aanleg van fietspaden op de N747 over een afstand van 7 km op Peers grondgebied zijn in de voorbereidingsfase. We hopen dit jaar nog te kunnen starten met de voorbereidende werken. Voor de fietspaden in de Erpekommerweg, Overes en de Deusterstraat tussen Oostweg en grens Oudsbergen wordt in overleg met de inwoners aan de plannen gewerkt.”

Veilige schoolroutes

Dit jaar zal de stad ook starten met de uitvoering van het project rond ‘veilige schoolroutes’. “Op 29 locaties gaan we in overleg met de betrokkenen, de fietsknelpunten aanpakken. Ter aankondiging hebben we ook op deze plaatsen borden gezet.” Burgemeester Steven Matheï (CD&V) herinnert eraan dat fietspaden een prioriteit vormen in de meerjarenplanning. “Bovendien zijn we trots dat we genomineerd zijn voor de titel Fietsstad 2022 en we mikken voluit op de eerste plek.” De stad Peer heeft alle projecten in een interactieve kaart gegoten. Op www.peer.be/peerfietst vind je een totaaloverzicht van alle fietsknelpunten en de fietspaden.