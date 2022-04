NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg herhaalde dat de oorlog verre van voorbij is. — © EPA-EFE

Brussel

De NAVO-landen gaan de militaire hulp aan Oekraïne verder opdrijven. Dat hebben de buitenlandministers donderdag beslist na een tweedaagse top in Brussel. Maar Oekraïne waarschuwt dat haast geboden is. “Er dreigt een nieuw Russisch offensief. We hebben dagen, geen weken.”