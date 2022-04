AA Gent start geen procedure na controversieel doelpunt: “Hoewel we ons sportief benadeeld voelen”

Gent liet woensdag weten zich te beraden over de spelfase en verdere stappen niet uit te sluiten, omdat de genomen beslissing “zowel sportief als financieel mogelijk grote gevolgen” voor de club heeft. Maar daags nadien meldt Gent dat het geen procedure zal opstarten om de wedstrijd tegen Cercle Brugge te laten herspelen.

“De voorbije dagen heeft onze club de zaak zeer grondig onderzocht”, klinkt het in een persbericht. “We hebben hierbij een beroep gedaan op juridische specialisten. Hun conclusie is dat het VAR-reglement vandaag geen procedure toelaat met een noemenswaardige kans op slagen voor AA Gent. Dat advies willen wij dan ook volgen.”

“Onze club betreurt ten zeerste dat anno 2022 de organisatie van het VAR-gebeuren nog altijd niet op punt staat, zoals door deze situatie pijnlijk geïllustreerd wordt. Bovendien blijkt op vandaag dat er bij het Bondsreglement zelfs geen VAR-protocol in het Nederlands voorhanden is als officieel juridisch geldend document. AA Gent zal er alles aan doen om het VAR-protocol te verbeteren zodat dit soort situaties in de toekomst onmogelijk worden.”

© BELGA

Het duel in Jan Breydel begon met een indrukwekkend eerbetoon voor Miguel Van Damme, de doelman van Cercle die vorige week overleed na een jarenlange strijd tegen leukemie. Eens scheidsrechter Laforge de match op gang had gefloten, was er meteen vuurwerk op het veld. Tarik Tissoudali zette Gent na amper drie minuten op voorsprong na samenspel met Castro-Montes, maar Cercle maakte vrijwel onmiddellijk gelijk langs Thibo Somers. Hij trapte, al dan niet vanuit buitenspel, de 1-1 binnen na een hoekschop. De videoref bracht geen uitsluitsel, want de camera die de VAR van optimale beelden moest voorzien was op dat moment onbemand.

“Hoewel AA Gent zich sportief benadeeld voelt, zal de club niet tegen beter weten in alle rechtsprocedures uitputten. Daarmee blijft de 2-2 eindstand behouden en komt het vervolg van de competitie niet op de helling te staan. Dit neemt niet weg dat AA Gent wel het nodige zal doen om de gevolgschade te verhalen bij de verantwoordelijke partij(en). Niet alleen sportief, maar ook financieel zorgt deze situatie namelijk voor mogelijk grote gevolgen.”