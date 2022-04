UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is blij dat FIFA gas terugneemt rond tweejaarlijks WK: “Goed dat onzin van tafel is”

Het project rond een tweejaarlijks WK, het stokpaardje van Arsène Wenger, kreeg van bij de start veel kritiek. Vorige week gaf FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan dat het project er niet meteen zit aan te komen. “De FIFA heeft een tweejaarlijks WK nooit formeel voorgesteld, maar wel aangemoedigd”, stelt Ceferin vast. “Het is goed dat ze nu geluisterd hebben naar de voetbalgemeenschap. Voor mij is het goed dat die onzin van tafel is.”

Infantino bepleitte eerder om ook van alle continentale kampioenschappen een tweejaarlijks evenement te maken. Ceferin is van oordeel dat de internationale voetbalkalender nu al meer dan vol genoeg zit. “Ik denk dat er niet veel tijd is voor nieuwe competities, maar we kunnen het altijd bespreken. Momenteel is daar nog niet over gesproken”, besloot de UEFA-voorzitter.