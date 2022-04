Na Girmay nu ook Kristoff: hoe Intermarché de wielertop bestormt: “En zeggen dat we begonnen zijn met 10.000 Belgische frank”

Intermarché-Wanty-Gobert is de talk of the town in het peloton. De ploeg zet in sneltempo stappen om een stabiel plekje in de middenmoot van de World Tour in te palmen. Er was de voorbije jaren al een grondige professionalisering en de vibe die Biniam Girmay met zijn zege in Gent-Wevelgem creëerde, zet de deur alleen maar verder open om nog sneller aansluiting te vinden bij de topteams.