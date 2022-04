Het mijnwerkerszakhorloge van Nunzio Verducci is de Genkenaar meer waard dan het geld. “Voor mij was dat het mooiste cadeau dat mijn vader me kon geven.” — © Boumediene Belbachir

Horloges die gekocht worden als belegging of die evenveel kosten als een huis. Daar is deze week veel over geschreven en gezegd. Maar een uurwerk hoeft niet altijd duur te zijn om heel dierbaar te zijn. Vier mensen over het horloge dat voor hen van onschatbare waarde is. “Als ik het klokje van die horloge hoor tikken, dan hoor ik het hart van mijn opa.”