Zestiger in kritieke toestand afgevoerd nadat stiefzoon hem aanvalt met hamer

Donderdagmiddag was er een zwaar incident met intrafamiliaal geweld in de Onderwijsstraat in Knokke-Heist. Een 44-jarige man viel zijn stiefvader aan met een hamer. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. De stiefzoon werd gearresteerd.

In de Onderwijsstraat kwam het rond 14.30 uur tot een gevecht tussen een 44-jarige man en zijn 63-jarige stiefvader. De veertiger zou meerdere keren met een hamer geslagen hebben. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

“De feiten speelden zich af voor de woning van het slachtoffer en de moeder van de verdachte”, laat het parket van Brugge weten. De sporen van zware agressie waren ook op straat te zien: daar lagen namelijk bebloede kledingstukken en ook op de straatstenen waren bloedsporen te zien.

Parket ter plaatse

De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse en de straat werd volledig afgesloten. “Ik wou boodschappen doen, en toen we uitstapten viel het op dat er enorm veel politie te zien en te horen was in de straat”, zegt Frieda Staelens, die op dat moment in de buurt was.

De stiefzoon werd opgepakt door de politie. De komende dagen verschijnt de hij voor de onderzoeksrechter: die moet beslissen over zijn aanhouding. Het parket kwam ter plaatse om verdere vaststellingen te doen, want mogelijk gaat het om een poging tot moord.