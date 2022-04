Bilzen

Bij Toneelgezelschap Rommedom in Eigenbilzen zit men in zak en as. Vorig weekend trok de opvoering van hun blijspel nog twee dagen een volle zaal. Nu ligt bijna de halve cast met corona ziek in bed. “De geplande voorstelling voor volgend weekend hebben we noodgedwongen afgelast. Maar we geven ondanks alles de moed niet op. Over twee weken herpakken we onze voorstellingen”, zegt voorzitter Frans Swennen.