Gerard Joling naar ander ziekenhuis overgebracht

Het gaat nog steeds niet goed met Gerard Joling, die afgelopen week in het ziekenhuis werd opgenomen met een aanvankelijk verwaarloosde longontsteking. Om die reden moest hij maandag al verstek laten gaan bij een event van De Toppers. Sindsdien is de situatie nog verslechterd, laat hij weliswaar zelf weten vanuit zijn – nieuwe – ziekbed.

Gerard lag de afgelopen dagen in het Amstelland-Ziekenhuis in Amstelveen, maar is woensdag overgebracht naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

“In Amstelveen konden ze niet veel uitrichten voor me. Daarom is besloten me over te brengen. Dat is vanmiddag gebeurd”, zegt hij. Helemaal gerust is Gerard er niet op: “Ik lig nu op mijn kamer te wachten wat er komen gaat. Het gaan namelijk hele spannende dagen voor me worden. Morgenmiddag (donderdagmiddag, red.), zo is me verteld, gaan ze via mijn rug een drain naar binnen brengen. Die moet het vocht uit mijn long zien te krijgen. Lukt dat niet, dan zal ik vrijdag zelfs geopereerd moeten worden. Ik ben er allemaal wel van geschrokken, het is heftig en pittig!”

De zanger blijft echter optimistisch. Kortademig klinkend zegt hij: “Het komt allemaal goed, ik blijf positief denken maar de pijn is alleen niet normaal.”

Het begon voor hem met een vervelend kuchje, wat hij eerst misschien onderschatte. Al met al zo’n twee weken heeft Gerard pijn in zijn long. Dat was zo erg geworden dat hij besloot naar het ziekenhuis te gaan. In eerste instantie werd daar gedacht aan een longembolie, maar dat bleek niet zo te zijn. Hij zegt: “Ik kreeg tien dagen geleden griep, géén corona. En daar kwam die longontsteking overheen. De pijn wordt veroorzaakt door het vocht achter een long.”