De verwarming een graadje lager zetten of de wagen vaker langs de kant laten staan. Het zijn enkele tips die de federale overheid u wil meegeven via een nieuwe campagne om zo energie te besparen. Alle kleine beetjes helpen. Maar de campagne levert niet echt een gouden tip. Wat is tegelijkertijd goed voor het milieu én voor onze portemonnee? Onze redactie legde in Tessenderlo de vraag voor aan onze kijkers.