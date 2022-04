Remco Evenepoel baalt na nieuwe tweede plek voor Julian Alaphilippe: “Misschien maak ik wel een fout door té brutaal te vertrekken”

“Weer tweede”, zuchtte Evenepoel na de finish. “Met een dubbel gevoel, misschien. Ik denk dat Julian zeker de sterkste in de sprint was, als je ziet hoe hij nog terugkwam. Het enige foutje dat we gemaakt hebben, is dat hij mij net niet volgt wanneer ik op 1 kilometer van de finish aanging. We wisten dat de laatste 200 meters licht bergop en smal waren. Dan had er niemand meer overgekomen in de sprint, denk ik. Maar misschien maak ik wel de fout door té brutaal te vertrekken, waardoor hij mijn wiel met opzet liet gaan. Als de finish iets verder lag, dan wonnen we.”

“Ik ga niet zeggen dat het frustrerend is, maar wel jammer”, klinkt het bij de nummer twee in het algemene klassement. “Voor hetzelfde geld winnen we hier alle etappes tot nu toe (Evenepoel werd ook al tweede in de proloog, nvdr.). Ik voelde me zelf beter dan woensdag, ondanks de alweer steile klimmetjes. Met de benen van toen had ik vandaag ook in de problemen gekomen. Ik hoop dat mijn minste dag al gepasseerd is. Ik probeerde een paar keer te prikken, maar de groep was nog iets te groot. Ik ben dit alweer veilig doorgekomen en zat telkens voorin bergop, dus perfecte dag buiten opnieuw die tweede plaats. We kunnen niet alles winnen. (lacht) Het is jammer, voor mij en Julian en de jongens én Patrick (Lefevere, nvdr.), die zeker graag wint. Morgen volgt een nieuwe kans.”

In Extra Time Koers werd woensdag, door onder andere Johan Museeuw, geopperd dat Evenepoel zonder twijfel de Vlaamse klassiekers moet aankunnen.

“Ik zou dat ook graag doen, maar misschien moet ik al eens beginnen met een Omloop Het Nieuwsblad”, stelt Evenepoel. “Het is niet dat ik die parcoursen niet ken, ik train daar in de zomer vaak als het goed weer is. Maar dit werk doe ik even graag. Ik moet van alles een beetje genieten en proeven. Op een dag zal ik er zeker aan deelnemen, dat zit in mijn hoofd. En als iets in mijn hoofd zit, dan gaat het er niet snel uit. Er zijn eerst nog andere doelen.”