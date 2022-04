Intermarché - Wanty Gobert nog met twee renners in Baskenland: ook Looienaar Quinten Hermans ziek uit koers

Hoe goed het de jongens van Intermarché - Wanty Gobert vergaat in de Vlaamse klassiekers, zo groot is de miserie in de Ronde van het Baskenland. Donderdag stapte ook Quinten Hermans uit de wedstrijd. Met nog twee etappes te gaan heeft het Belgische team evenveel renners - Kobe Goossens en de Fransman Delacroix - in koers.

“Het is een ramp”, jammerde ploegleider Valerio Piva. “Dat Kevin Van Melsen de wedstrijd zou verlaten om zijn hoogzwangere vrouw bij te staan, was min of meer ingecalculeerd. Maar in de eerste rit in lijn verliezen we de Deen Johansen: koorts. Woensdag bleek ook Huys ziek en komt Page ten val. Toen waren we nog met drie en nu verlies ik dan ook nog eens Quinten Hermans, ook ziek. Hij voelde zich niet goed en om erger te voorkomen hebben we hem uit koers genomen. Covid? Neen, daar heeft de dokter hem al op getest. Hij vliegt nu naar huis en ik hoop dat hij hersteld zal zijn voor de Brabantse Pijl en de andere Waalse klassiekers. Hij moet onze kopman zijn in Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.”

© BELGA

Piva denkt te weten waar de oorzaak ligt. “Alle renners die in Catalonië gereden hebben, zijn ziek teruggekeerd. Huys leek ons voldoende hersteld en hebben we laten opkomen omdat er al zoveel zieken waren. Misschien was hij toch nog niet volledig hersteld maar we hadden geen keuze. Petilli moest hier rijden maar is ziek, Bakelants is thuisgebleven, Hirt moest hier zijn. Maar het zijn wij niet alleen, het zit blijkbaar in alle ploegen.”(gvdl)