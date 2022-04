Finland over toetreding tot NAVO: “We komen in een situatie waarin we wellicht samenwerking nodig hebben”

Finland zal in de komende weken duidelijkheid verschaffen over de volgende stappen over hun mogelijk lidmaatschap van de NAVO. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto tegen verslaggevers nadat hij donderdag een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO in Brussel had bijgewoond.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari hebben opiniepeilingen in opdracht van Finse media een snelle ommekeer in de Finse publieke opinie getoond, waarbij de meerderheid nu voor aansluiting bij de NAVO is.

Haavisto zei dat de Russische invasie heeft aangetoond dat Rusland bereid is steeds meer risico’s te nemen bij zijn militaire operaties, snel meer dan 100.000 soldaten kan mobiliseren tegen een buurland, en openlijker dan voorheen heeft gesproken over het mogelijke gebruik van zijn nucleaire en biologische wapens. Finland deelt een 1.300 km lange grens met Rusland. “We komen in een situatie waarin we wellicht samenwerking nodig hebben”, zei Haavisto, doelend op de NAVO.

Hij voegde eraan toe dat lidstaten van de NAVO hebben aangeboden Finland te helpen bij het waarborgen van de veiligheid tijdens een aanvraagprocedure en zei dat zij schatten dat het vier maanden tot een jaar zou duren om de aanvraag goed te keuren. “In juni is er een belangrijke NAVO-top in Madrid. De NAVO vraagt zich natuurlijk af of Finland en eventueel Zweden hun lidmaatschapsaanvragen voor die tijd zullen hebben ingediend”, zei Haavisto.