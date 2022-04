Combo Evenepoel-Alaphilippe komt opnieuw (een banddikte deze keer) te kort: Daniel Martinez sprint naar ritzege in Ronde van het Baskenland

Daniel Felipe Martinez heeft de vierde etappe in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Colombiaan van INEOS was na een attractieve wedstrijd over golvende wegen de snelste van een elitegroepje. Remco Evenepoel deed in de voorbereiding alweer zijn werk als lead-out voor Julian Alaphilippe, maar de wereldkampioen werd net als gisteren tweede.

Nochtans zag het er lang naar uit dat er niet zou gesprint worden om de zege. De Fransman Victor Lafay van Cofidis had namelijk bij het ingaan van de laatste tien kilometer nog altijd een voorsprong van om en bij de minuut. Eerder in de wedstrijden hadden onder meer Evenepoel, Alaphilippe en Martinez al geprobeerd om te ontsnappen in het peloton.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De organisatie in de jacht op Lafay bleef uit, tot UAE zich kwam mengen in functie van Diego Ulissi. De voorsprong van de eenzame vluchter daalde plots drastisch. Onder de rode vod was hij een vogel voor de kat, zeker op het moment dat Remco Evenepoel zoals de afgelopen twee etappes aan de kop ging sleuren in de voorbereiding op de sprint. Evenepoel walste over Lafay.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kopman Alaphilippe moest het afmaken in de sprint, maar op de smalle, bochtige aankomst in Zamudio liet de Fransman zich in de luren leggen. Martinez profiteerde en bleef Alaphilippe uiteindelijk een banddikte voor. Diego Ulissi vervolledigde het podium op de derde stek.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) finishte als vierde en behield de gele leiderstrui. De 32-jarige Sloveen heeft vijf seconden voor op Evenepoel. Martinez is na zijn tweede zege van het seizoen op elf seconden derde.

De vijfde etappe brengt de renners vrijdag van Zamudio naar Mallabia, een 163,8 kilometer lange tocht waarbij het constant op en af gaat. Na de Paresi (9 km, 3,4), de Bedarona (2,1 km, 7,1%), de Gontzagaraigana (2,6 km, 6,5%), de Trabakua (3,3 km, 7,1%), een eerste keer de slotklim in Mallabia en de Karabieta (6,7 km, 5,6%), ligt de aankomst in Mallabia op een helling waarvan de laatste 500 meter aan een stijgingspercentage van zestien procent gaan.

Zaterdag eindigt de 61e Ronde van het Baskenland met een koninginnenrit waarin twee cols van derde, twee cols van tweede en drie cols van eerste categorie beklommen moeten worden.