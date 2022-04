Jury ‘Huis Gemaakt’ stuurt eerste duo naar huis: deze koppels mogen wel verbouwen

Een hele week hadden ze geknutseld aan hun maquette, maar geen enkel koppel verscheen met een gerust hart voor de jury van Huis Gemaakt. De Genkse aanneemster Cerina Marchetta, interieurarchitect Gert Voorjans uit Stokkem en nieuw jurylid makelaar Hadisa Suleyman deinsden er niet voor terug om lastige vragen te stellen en bepaalde beslissingen in twijfel te trekken. Na overleg werd de eerste knoop van dit seizoen doorgehakt. Elise en Yorick konden het minst overtuigen en voor hen zit de verbouwing - alvorens ze begon - er al op. Ze gaan wel nog een hele tijd geconfronteerd worden met het pand, want ze wonen in dezelfde straat in Boortmeerbeek. “Jammer”, klonk het. “Je staat er precies heel dichtbij en dan wordt het weggenomen. Dit geeft alleen maar extra motivatie om nog harder te werken om er toch iets van te maken.”

Voor Ines en Sebastien uit Tremelo en Alexia en Emiel uit Leefdaal kwam er wel goed nieuws. Al het werkmateriaal lag op hen te wachten in het pand in Boortmeerbeek. Vooral Emiel, die afkomstig is uit Neeroeteren, vloog er meteen in. Volgende week komen we te weten wie hun concurrenten worden in Beringen en Antwerpen. Dinsdag beslist de jury welke twee andere duo’s de wedstrijd moeten verlaten. (nco)

‘Huis Gemaakt’, elke dinsdag en donderdag, 20.35 uur