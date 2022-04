Na ‘#LikeMe’ en ‘Panna’ strikt Emanoel Nascimento Borges ook een rol in ‘Lisa’. “Dat mijn carrière zo goed loopt, geeft me meer zelfvertrouwen.” — © VTM

Drie audities, drie keer raak. Een jaar geleden had Emanoel Nascimento Borges (24) nog nooit op een set gestaan, maar sinds deze week zie je hem in ‘Lisa’ alweer in een nieuwe rol. En dat terwijl hij eigenlijk voetballer is. “Ik leer het vak voor de camera’s.”