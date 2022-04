Dronebeelden tonen loopgraven in radioactieve grond rond Tsjernobyl

De Oekraïense autoriteiten meldden vorige week dat de Russische troepen de kerncentrale van Tsjernobyl hadden verlaten. De centrale is niet beschadigd geraakt tijdens de vier weken van bezetting, maar de Russen zouden zichzelf wel blootgesteld hebben aan straling door geulen te graven in besmette gebieden.

Al in het begin van de oorlog kwamen er berichten dat de stralingsniveaus in Tsjernobyl waren verhoogd doordat zware militaire voertuigen er de bodem hadden verstoord. De Oekraïense strijdkrachten hebben nu ook dronebeelden verspreid waarop te zien zou zijn dat Russische soldaten geulen hebben gegraven in de bodem rond de kerncentrale.

De loopgraven zouden zich in het rode bos bevinden. Dat gebied kreeg die naam toen tientallen vierkante kilometers dennenbomen rood kleurden door absorptie van de straling, na de explosie in 1986. Tot de Russische inval was het bos nog altijd gesloten vanwege het stralingsgevaar.

Hoewel de radioactiviteit in het bos lang niet meer zo hoog als in de eerste jaren na de ramp, blijft de radioactieve bodem verstoren ongezond.

(sh)