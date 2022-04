In het Gendercentrum van het ZOL worden al 300 patiënten begeleid. “We starten wekelijks twee à drie nieuwe trajecten op en de vraag neemt alleen maar toe.” — © Karel Hemerijckx

Genk

Ruim 300. Zoveel patiënten begonnen in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk al aan hun transitie naar het andere geslacht. “Het is al gebeurd dat iemand de hormoonbehandeling stopzette omwille van zijn partner en werk.”