Hij wordt ervan verdacht zijn aanhangers opgehitst te hebben. Nadien zou hij ook onvoldoende gedaan hebben om de relschoppers tegen te houden. Meer dan een jaar na datum is Donald Trump nog steeds niet voor de parlementaire commissie verschenen over de bestorming van het Capitool. Maar nu heeft hij wel een zeldzaam interview gegeven aan The Washington Post over wat er die dag gebeurd is.