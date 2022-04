Verdachten van moord op David Polfliet willen niet als volwassene berecht worden

De dodelijke steekpartij vond plaats op 6 maart vorig jaar in buurtpark Hof ter Welle in Beveren. Drie minderjarige jongens van 17, 17 en 16 jaar uit Antwerpen, Verrebroek en Kieldrecht hadden met een vals internetprofiel op datingapp Grindr David Polfliet (42) uit Sinaai ’s avonds naar het park gelokt. Onder het voorwendsel van een seksdate spraken ze met de man af om hem te overvallen en “een lesje te leren”.

Dat was een week eerder ook al tot tweemaal toe gebeurd door vrienden van het trio aan het fort van Haasdonk. Daar waren telkens via dezelfde datingapp homoseksuele mannen heen gelokt, waarna die overvallen, vernederd, gegijzeld en bestolen werden. De slachtoffers werden ook gefilmd terwijl ze zich op hun knieën gedwongen en met de handen op de rug moesten verontschuldigden “omdat ze pedofiel waren”.

Niet berechten als volwassene

De advocaten van twee verdachten tekenden meteen na de uitspraak van de jeugdrechter in Dendermonde eind februari beroep aan tegen de beslissing om hen als volwassenen te berechten. “Het is voor mijn cliënt moeilijk te begrijpen dat de derde verdachte uit Antwerpen nog regelmatig de jeugdinstelling mag verlaten”, zegt advocaat Dirk De Maerschalck, die een van verdachten verdedigt. “Mijn cliënt is nog zeer jong en kan zoiets niet vatten. We hebben daarom beroep aangetekend tegen zijn uithandengeving.”

Woensdag verschenen de twee Oost-Vlaamse verdachten een eerste keer voor het hof van beroep in Gent. “We hebben eigenlijk twee procedures lopen”, zo gaat De Maerschalck verder. “Enerzijds is er het beroep tegen de uithandengeving, waardoor mijn cliënt berecht wordt als meerderjarige. Anderzijds tekenden we ook beroep aan tegen de verlengde aanhouding door de raadkamer in Dendermonde.”

Getreuzel

De Maerschalck vindt dat het getreuzel door het parket in Antwerpen, waar ook een procedure loopt over de uithandengeving van de derde verdachte, een negatieve invloed heeft op het proces van zijn cliënt. “Die jongen heeft al genoeg te verwerken gekregen”, zegt de advocaat. “Op 25 april vinden de pleidooien plaats in het hof van beroep in Gent. Op basis daarvan zal de rechter beslissen over het lot van mijn cliënt.”

