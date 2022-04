Proces tegen bestuurder die dood Tibau (18) veroorzaakte, moet worden overgedaan: “Parket wil absoluut 37 maanden cel”

Het proces tegen Ruben B., de automobilist die in dronken toestand de dood van Tibau Verelst uit Kasterlee veroorzaakte, moet worden overgedaan. Het parket tekende beroep aan tegen het vonnis van begin maart van de politierechtbank. Hierdoor verhuist het dossier naar de zitting van de politieberoepen van donderdag 21 april op de correctionele rechtbank in Turnhout. De politierechter legde Ruben B. een gevangenisstraf van 36 maanden en een boete van 10.000 euro, beide voor de helft met uitstel, op. B. heeft verder nog een rijverbod van vijf jaar en een alcoholslot voor drie jaar gekregen. Die effectieve celstraf van achttien mag voor het parket gerust wat zwaarder zijn.

“Het parket liet weten alleen in beroep te zijn gegaan tegen de uitgesproken gevangenisstraf. Ze willen absoluut dat mijn cliënt 37 maanden cel krijgt zodat hij zeker wordt opgevolgd door de strafuitvoeringsrechtbank”, reageert meester Andy Boermans, de raadsman van Ruben B. “Mijn cliënt had het vooruitzicht om in de loop van volgende week in vrijheid gesteld te kunnen worden. Hij zit nog altijd onder elektronisch toezicht. Maar door het ingestelde beroep is die invrijheidstelling niet meer mogelijk. We zien nu wel hoe het proces in beroep zal verlopen.” De verdediging van Ruben B. had zich al neergelegd bij het oorspronkelijke vonnis van politierechter Paul Draulans en moet over enkele weken opnieuw gaan pleiten.

Rechtvaardigheid

Ook de nabestaanden van Tibau Verelst worden geconfronteerd met een nieuw proces, maar dat hebben ze er voor over. Steve Verelst, de vader van het slachtoffer, was vorige maand zelf nog teleurgesteld over de straf die Ruben B. had gekregen. “Het is een goede zaak dat het proces in beroep wordt behandeld. De vorige straf was veel te mild voor wat hij gedaan had”, zegt de vader. “De straf zal nooit niet goed genoeg kunnen zijn maar we hopen toch op wat meer rechtvaardigheid. Na deze nieuwe procedure kan er niet meer in beroep worden gegaan. Dan zijn we zeker dat alles definitief achter de rug is.”

De ouders van slachtoffer Tibau Verelst uit Kasterlee hopen zelf ook op een zwaardere straf. — © BERT DE DEKEN

Tegen boom

Ruben B. had 2,09 promille alcohol in zijn bloed toen hij in de nacht van zondag 9 mei op maandag 10 mei 2021 achter het stuur van zijn auto kroop. Op de Poeyelheide in Lille verloor hij de controle over het stuur en botste hij tegen een boom naast de weg. Inzittende Tibau Verelst overleed aan de gevolgen van zijn verwondingen. Drie meisjes die bij hen in de auto zaten, raakten bij de klap gewond.

Sinds het zware ongeval doken er opmerkelijke filmpjes over het roekeloos rijgedrag van de twintiger op. Zo reed hij met zeer hoge snelheid met een fles sterke drank achter het stuur en hing hij half uit een autoraampje.