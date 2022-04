Een afteldekentje, een T-shirt dat altijd goed zit en een smakelijke blazer: de favorieten van de Billie-redactie

Een kleur die marsala/cognac heet? Dat kunnen we bij Billie wel smaken. En tegen groene glitters, gouden schoenen, zwartvervangend blauw en een dekentje met een zonnig kleurtje zeggen wij ook geen nee. Dit shopte de redactie de afgelopen week bij elkaar.

Glittergroen

Lien, redactrice: “Ik had me voorgenomen geen losse stuks meer te kopen: alleen maar als ik al iets had waarmee ik ze kan combineren. Deze glittertop deed het mislopen. Nu nog een broek vinden.”

Jadegroen T-shirt van Mango, 39,90 euro

Zit als gegoten

Ann, eindredactie: “Zit altijd goed, een T-shirt in bodyvorm. Zeker als het dan ook nog een vrolijk kleurtje heeft.”

Roze bodysuit van Wrangler, 39,95 euro

Blauw is het nieuwe zwart

Frédérique, eindredactie: “Donkerblauw is het nieuwe zwart, toch in mijn overwegend zwart getinte kast.”

Compressielegging (45,99 euro) en sportbh (29,99 euro) van Oysho

De gouden schoen

Ann, eindredactie: “Wie zegt dat bling alleen is weggelegd voor juwelen? Ik ga voor een gouden voet(af)druk.”

Sneakers ‘Esplar’ van Veja, 109,95 euro

Warmhoudertje

Lise, adjunct-chef: “Ideaal tegen de aprilse grillen: een zonnig dekentje waaronder ik kan aftellen naar écht warm weer.”

Plaid van Klippan, 81,95 euro

La robe en rose

Eva, lay-out: “Wat is beter dan een roze jurkje voor een driejarig kleutertje? Een roze jurkje met flamingo’s!”

Roze jurk met flamingoprint, JBC, 17,50 euro

Lekker kleurtje

Ann, eindredactie: “Marsala/cognac: leuk na de maaltijd, maar ook een prima kleur voor een blazer, zo blijkt.”

Blazer van Vero Moda, 39,99 euro

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.