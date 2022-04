David Goffin knokt zich naar plek in kwartfinales in Marrakech én 300ste overwinning op het ATP-circuit

De Belgische nummer één versloeg in zijn tweede ronde na twee uur en 49 minuten tennis de Spanjaard Pablo Andujar (ATP 73) in drie sets (5-7, 7-6 (7/4) en 6-3).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 31-jarige Luikenaar treft in de kwartfinales de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 79). Die versloeg in zijn tweede ronde de Portugees Joao Sousa (ATP 90) in twee sets (6-2 en 7-6 (7/4)).

Goffin is de enige Belg op de hoofdtabel in Marokko. Hij werkt er zijn eerste toernooi op gravel af. Na Marrakech trekt de Luikenaar naar Monte Carlo, waar hij na zijn kwartfinaleplaats van vorig jaar in die Masters 1.000 heel wat punten te verdedigen heeft. Twee weken geleden ging Goffin er in de tweede ronde uit op het Masters 1.000-toernooi van Miami.