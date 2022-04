Europese topcoach Ettore Messina komt naar België als eerbetoon aan Tony Souveryns en strijd tegen kanker

Op maandag 9 mei komt niemand minder dan de Europese topcoach Ettore Messina naar België. De 62-jarige Italiaan won onder meer vier keer de Euroleague en won zesmaal de Italiaanse en Russische titel. Messina geeft in de Alverberg in Hasselt een clinic. Dit als tribute aan de in 2019 overleden Belgische topcoach Tony Souveryns. Het evenement staat in het teken van #OneTeamAgainstCancer.

Op maandag 9 mei organiseert BT Hasselt, in samenwerking met Hubo Limburg United en Basketbal Vlaanderen, de tribute van wijlen Tony Souveryns. Souveryns overleed in 2019 na een slepende ziekte op 71-jarige leeftijd. Hij was onder meer Technisch Directeur bij Basketbal Vlaanderen, coach van onder meer Leuven, Tongeren, Houthalen, Castors Braine, Sint-Truiden en de Belgian Lions. In 1993 werd hij verkozen tot Coach van het Jaar.

Er wordt een clinic gegeven door niemand minder dan de Italiaanse topcoach EttoreMessina, momenteel aan de slag bij Olimpia Milaan en met een meer dan indrukwekkend palmares. Als coach heeft hij vier EuroLeague-titels op zijn naam staan met Virtus Bologna en CSKA Moskou, werd hij zes keer kampioen in Italië, zes keer in Rusland, won hij talloze bekers en leidde hij de Italiaanse nationale ploeg bijvoorbeeld naar een zilveren medaille op het EK in 1997.

Als hoofdcoach was hij aan de slag bij Virtus Bologna, de Italiaans nationale ploeg, Benetton Treviso, CSKA Moskou, Real Madrid en nu dus Olimpia Milaan. In de NBA was hij ook consultant bij LA Lakers en assistent-coach bij de San Antonio Spurs in de NBA, onder Gregg Popovich. In zijn clinic zal Messina het hebben over Player Development. Inschrijven kan via www.basketbal.vlaanderen/tribute. De opbrengst van de avond gaat naar #OneTeamAgainstCancer.

Programma:

19:00: Welkom & Eerbetoon Tony Souveryns

19:30 What makes a good coach? by Ettore Messina, Gjergja Dario en Tomas Van Den Spiegel

20:00 Clinic by Ettore Messina - topic: Player Development - followed by Q&A

Afsluitende Netwerkdrink