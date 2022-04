Vluchter strandt op één meter van de streep in Ronde van de Sarthe, Pedersen wint opnieuw

Pedersen blijft zo leider in de Franse rittenkoers, die morgen eindigt met een heuvelachtige etappe in en rond La Chapelle-Saint-Aubin. De ploegmakker van Jasper Stuyven en Edward Theuns won de eerste rit en werd gisteren nipt tweede achter Olav Kooij.

Een man in vorm dus en daardoor een gevaarlijke klant voor Parijs-Roubaix, het doel van Pedersen dit voorjaar. De Deen werd dit seizoen onder anderen 6de in Milaan-Sanremo, 7de in Gent-Wevelgem en 8ste in de Ronde van Vlaanderen.

Uitslag:

1. Mads Pedersen

2. Kevin Vauquelin

3. Mark Cavendish

4. Paul Penhoët

5. Hugo Hofstetter