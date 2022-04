Wijnen, wijnen, wijnen met een golfkarretje: binnenkort ‘wijnsafari’ in Haspengouw

Binnenkort zoeven we met golfkarretjes van wijndomein tot wijndomein in eigen provincie. De Terroir Wijnsafari is het idee van twee Haspengouwers met een grote passie voor wijn, én voor ondernemen.

Naast gepassioneerd wijnhandelaar is Bert Vangertruijden deeltijds leerkracht in het secundair onderwijs. Hij was ooit de leraar van Joppe Theunis en leerde hem dat niet alle bubbels cava zijn, maar dat cava uit Catalonië komt. Het genot van een goed glas wijn verbond de twee. “Ik organiseer al langer wijntours”, vertelt Bert. “Die gebeurden voornamelijk te voet. Tot Joppe me vorig jaar inschakelde voor een tour met golfkarretjes.”

Joppe, werkzaam in de technologiesector, stond vorig jaar in voor de organisatie van de jaarlijkse activiteit van JCI, een netwerk van jonge ondernemers. Joppe: “Waarom doen we geen wijntour next level, dacht ik. Ik huurde zowat alle beschikbare golfkarretjes in het Haspengouwse en vroeg Bert om met zijn kennis een wijntour te begeleiden. De activiteit was zo succesvol dat ik de vraag kreeg om het dit jaar opnieuw te organiseren tijdens een bezoek van JCI internationaal. Ik ging op zoek naar leveranciers die ons de golfkarretjes konden huren, maar het prijskaartje bleek al snel veel te hoog. Zo ontstond het idee om ze aan te kopen en de hele zomer lang tours langs de Limburgse wijndomeinen te organiseren. Met mijn drukke job kon ik dit niet alleen. Bert was meteen enthousiast.”

Vanaf mei starten de twee met Terroir Wijnsafari: door velden en langs weiden met runderen en paarden richting de Haspengouwse wijndomeinen. “De safari’s starten in zomerbar Café Cartouche in Diepenbeek en van daaruit bezoek je een drietal domeinen. Er zijn verschillende formules: van teambuilding tot familieactiviteit.” Standaard zonder gids, maar met begeleiding en uitleg ter plekke in elk wijndomein. Degustatie is inbegrepen in de prijs. Gegidste tochten mogelijk op aanvraag. “Je moet trouwens geen wijnaficionado zijn. We willen collega’s, familieleden, vrienden en wijnliefhebbers met wijnmakers en natuurliefhebbers met natuur verbinden.”

Info: www.terroir-wijnsafari.be