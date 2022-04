Betere service dan de grote supermarkten: Hasseltse online verswinkel levert dag later al aan je deur

Gratis levering boven de 50 euro, een dag later voor je deur, gekoeld: het Hasseltse Supervers.be geeft de meeste reguliere supermarkten in Limburg alvast het nakijken wat service betreft. De nieuwe online verswinkel biedt producten aan van zo’n twintig lokale partners in Limburg: van kaas tot verse vis of groenten.

Ze hadden het zelf nooit verwacht toen ze een jaar geleden van start gingen, maar vandaag werkt online winkel Supervers.be samen met zo’n twintig ambachtelijke partners uit heel Limburg. Met de online verswinkel willen ze kwalitatieve producten makkelijker tot bij de Limburgers krijgen.

“Elke week opnieuw was ik teleurgesteld in de versheid van de producten in de supermarkten. Ik wilde wel graag naar de bakker, de slager en de groentehandel”, zegt Rob Reculé (32). “Met een drukke job en een gezin vond ik daar de tijd niet voor. Ambachtelijke en kwalitatieve producten uit eigen provincie aan huis geleverd, dat moet toch kunnen, dacht ik.” Hij pitchte het idee bij kameraden Christopher Van Roy (33) en Jan Vandevivere (33), met wie hij samen het postgraduaat bedrijfskunde volgde. De drie ondernemers klopten bij ’t Vitamientje aan om met hen als partner verse groenten en fruit aan huis te leveren.

“Zo ontstond een nauwe samenwerking waarbij we zelfs de koelwagens en het magazijn van ’t Vitamientje mogen gebruiken”, zegt Reculé. Ondertussen werkt Supervers.be samen met een twintigtal ambachtelijke partners die actief zijn in de verse voeding in Limburg. Ze brengen dagelijks de bestelde verse producten tot in het magazijn in Hasselt. Bij een bestelling boven de 50 euro betaal je bovendien geen verzendkosten. Je kunt zelfs per stuk bestellen. Jan Vandevivere: “We maken het voor onszelf niet makkelijk, maar die service vinden we heel belangrijk. Net als gratis levering aanbieden. Omdat het aantal leveringen groeit, worden onze leverrondes week na week efficiënter en rendabeler. We gaan er ook prat op dat we dezelfde prijs aanrekenen als de partner in zijn of haar winkel vraagt. Ons verdienmodel bestaat uit een commissie op de verkoop, maar het zou niet werken om hogere prijzen aan te rekenen.”

Ook de partners spreken vol lof. Na veertig jaar verkoopt kaasmeester Peter Verbruggen van ’t Kaasplankske uit Beringen voor het eerst online. “Logistiek is het moeilijk om als kaashandelaar een webshop op poten te zetten en leveringen te doen. Maar ik geloof wel in onlineverkoop. We bereiken nu klanten die we anders nooit hadden bereikt.” Hetzelfde geldt voor De Vis Factorij in Riemst. “Al van bij het begin streven we naar multichannelverkoop. Er zijn weinig distributeurs die vis willen verhandelen. We zijn blij dat we in het verhaal van Supervers.be kunnen stappen. We overwegen zelfs om in de toekomst het bedrijf in te schakelen om de logistiek te organiseren voor onze eigen webshop.”

Peter Verbruggen. — © luc daelemans

Ze hadden het niet durven te dromen, maar Supervers.be nadert de kaap van 10.000 leveringen. “We kunnen rekenen op heel wat vaste klanten. Eén van onze klanten deed zopas haar honderdste bestelling. We hopen stilletjes verder te groeien en opportuniteiten te vinden om een vaste waarde te worden in het Limburgse verslandschap.”

Wij deden de test: maakt Supervers.be de belofte waar?

© luc daelemans

Verbaasd door het ruime aanbod, besluiten we onze boodschappen bij Supervers.be te doen. We vinden er alles voor een pasta van Biej Bôkke in Kinrooi met venkelworstjes van slagerij Vincent in Genk en verse tomaten van ’t Vitamientje in Hasselt. Verder bestel ik wat brood van The Bakery by Panerex in Maasmechelen, een pot chocopasta van B-art Chocolates in Maasmechelen en kaas van ’t Kaasplankske in Beringen. Ideaal toch, wanneer je een kaas- en wijnavond wilt organiseren en niet meer tijdig in de kaaswinkel geraakt.

De verse fruitsla doet ons watertanden, lekker na een stukje gestoomde vis van De Vis Factorij in Riemst. Fantastisch dat we amper één stuk vis kunnen bestellen en daarvoor niet tot in de viswinkel moeten. Het weekend staat voor de deur dus een taartje van Bakkersdochter in Hasselt mag er ook nog bij, samen met appel-kriekensap van ’t Keysel Creymke in Diepenbeek.

Totaalprijs: 55,39 euro. Wel wat duurder dan de gemiddelde supermarkt, maar je koopt dan ook ambachtelijke producten. Ik moest er mijn huis niet voor uit en er geen ronde van Limburg voor doen. Het werd ons gratis, goed verpakt, vers en gekoeld aan huis geleverd op het aangegeven tijdstip. conclusie: ideale service, zeker als je weinig tijd hebt en toch net dat tikje meer zoekt.

www.supervers.be