Eerstenationaler THES Sport heeft donderdag bot gevangen in een tweede zitting bij de voetbalbond. Daar werd de klacht tegen Patro, omdat invaller Davy Brouwers in de derby niet op het wedstrijdblad stond, behandeld. De voetbalbond beslist dat de uitslag (1-1) behouden blijft, Patro krijgt wel een geldboete. THES gaat in beroep.