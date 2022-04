Zo gaat de nieuwe fabriek van Konings in Genk er uit zien. — © RR

Zonhoven/Genk

Drankenmaker Konings, met hoofdkantoor in Zonhoven, gaat een nieuwe fabriek voor de productie van blikken bouwen in Genk, op de site van het voormalige Ford Genk. Konings investeert er 40 miljoen euro, goed voor 75 extra jobs in een eerste fase.