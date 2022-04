Eli werd op haar tiende uit huis geplaatst en zat daarna in liefst 28 instellingen. Ze kreeg te maken met misbruik en belandde op straat, totdat ze op 28-jarige leeftijd euthanasie pleegde. Haar ontluisterende ervaring is een van de verhalen in ‘Jojanneke en de jeugdzorgtapes’ (EO).