STVV neemt het zondag (18u30) in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie op tegen Standard. De Kanaries tellen evenveel punten en winstmatchen als KRC Genk, maar blauw-wit neemt momenteel de achtste plek in omwille van een veel beter doelpuntensaldo. Dat STVV op de slotspeeldag nog achttien goals zal kunnen ophalen is onwaarschijnlijk. De Kanaries moeten beter doen dan KRC om het laatste play-offticket te kunnen bemachtigen. Volg de wedstrijd hier live!