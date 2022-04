Seraing beslist zondag mee over de strijd om het laatste ticket voor de Europe play-offs. De Luikse tegenstander van Genk heeft niets meer te winnen en het is dus maar de vraag of ze zondag gemotiveerd aan de aftrap komen. Blauw-wit moet minstens even goed doen als STVV thuis tegen Standard om de Europe play-offs over de streep te trekken. Volg de wedstrijd hier live!